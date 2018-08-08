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Конгрессменом США может стать женщина-мусульманка — СМИ

Политика

Представитель Демократической партии из-за отсутствия конкурентов фактически гарантировала себе место в Конгрессе США

Вашингтон, 8 августа 2018, 15:59 — REGNUM  Первой женщиной-мусульманкой, получившей пост в палате представителей Конгресса США, может стать американка палестинского происхождения Рашида Тлаиб. Об этом сообщает издание Huffington Post.

По данным издания, 7 августа Тлаиб выиграла у других кандидатов от Демократической партии в ходе предварительных выборов в Мичигане. При этом кандидаты от Республиканской партии в выборах не участвовали.

Таким образом, представитель Демократической партии из-за отсутствия конкурентов фактически гарантировала себе место в Конгрессе США.

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