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Тюркский совет может внедрить туристический аналог Шенгенской визы

Политика

В 2017 году поток туристов в Казахстане увеличился на 25%

Астана, 8 августа 2018, 16:48 — REGNUM  Тюркский совет может внедрить механизм взаимного признания странами совета визового режима для иностранных туристов по утвержденным маршрутам, что станет аналогом туристической Шенгенской визы, сообщает 8 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на министра культуры и спорта Казахстана Арыстанбека Мухамедиулы.

По его словам, Тюркский совет может утвердить туристические маршруты Шелкового пути. Мухамедиулы также рассказал о развитии туризма в Казахстане. Он добавил, что в 2017 году поток туристов увеличился на 25%, что стало возможным благодаря EXPO-2017.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа в национальной палате предпринимателей Казахстана «Атамекен» заявили, что за последние пять лет Казахстан отстал от своих соседей в развитии туризма.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан отстает от соседей по развитию туризма

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Туризм
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