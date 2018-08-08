Виктор Неженец покидает пост директора ярославского депстроя

Ярославль, , 15:42 — REGNUM Директор департамента строительства Ярославской области Виктор Неженец покидает свой пост. Об этом сообщает информационный портал Yarnews.

Неженец был назначен директором департамента в июне 2017 года. До назначения в Ярославль работал в ФГКУ «Рослесресурс», ранее работал зампредом правительства Воронежской области, в префектуре ЮАО города Москвы и частных структурах.

Что стало причиной увольнения, пока неизвестно. Видимых причин для этого нет.

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