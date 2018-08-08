ЛНР: Народная милиция укомплектована в полной мере

Луганск, , 15:41 — REGNUM Все военные задачи Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) могут быть в полной мере выполнены при текущей укомплектованности подразделений, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 8 августа «Луганский информационный центр».

По его словам, при любом обострении ситуации на фронте Народная милиция сможет отреагировать должным образом, так как укомплектована личным составом и техникой в достаточном количестве.

Как отметил военный комиссар ЛНР Игорь Маршуба, граждане республики идут служить в Народную милицию «с удовольствием и добровольно».

Напомним, Луганская и Донецкая Народные Республики (ЛНР и ДНР) уже четвертый год успешно обороняются от украинской армии, которая не оставляет попыток силового захвата республик.