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ЛНР: Народная милиция укомплектована в полной мере

Политика

Граждане республики идут служить «с удовольствием и добровольно»

Луганск, 8 августа 2018, 15:41 — REGNUM  Все военные задачи Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) могут быть в полной мере выполнены при текущей укомплектованности подразделений, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 8 августа «Луганский информационный центр».

По его словам, при любом обострении ситуации на фронте Народная милиция сможет отреагировать должным образом, так как укомплектована личным составом и техникой в достаточном количестве.

Как отметил военный комиссар ЛНР Игорь Маршуба, граждане республики идут служить в Народную милицию «с удовольствием и добровольно».

Напомним, Луганская и Донецкая Народные Республики (ЛНР и ДНР) уже четвертый год успешно обороняются от украинской армии, которая не оставляет попыток силового захвата республик.

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