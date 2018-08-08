У Киева нет денег, чтобы без потрясений пережить выборы — эксперт

Киев, , 15:29 — REGNUM Министерство финансов Украины продало облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на рекордную в 2018 году сумму — более 10 млрд грн. (370 млн долл.). Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил координатор Гражданской платформы «Нова Країна», экономический эксперт Тарас Козак.

«Это наибольшее привлечение средств в государственный бюджет на внутреннем рынке в этом году. Или это наши призывы сработали, или был задействован админресурс, пока неизвестно. Узнаем за пару дней, когда Нацбанком будет обнародована структура собственников ОВГЗ (в разрезе физлиц, нерезидентов, банков, НБУ и других собственников). В любом случае, теперь на пенсии средств хватит», — считает Козак.

Кроме того, бывший министр экономики Украины, кандидат экономических наук Виктор Суслов считает, что размещение ОВГЗ не позволили правительству Украины решить проблему дефицита бюджета.

«Да, за этот день увеличили госдолг более чем на 10 млрд гривен. На выплаты пенсий, действительно, хватит. А в следующем месяце? А что будем делать, когда придётся эти долги выплачивать с высокими процентами?» — задался вопросом Суслов в своем Фейсбуке.

Он прогнозирует повышение налогового давления на бизнес, рост коммунальных тарифов и дальнейшую девальвацию гривны.

«Правительство всё-таки решило идти по пути наращивания государственных долгов: по последней информации, готовятся экстренные выпуски новых долговых обязательств в форме ценных бумаг. Но получить столько денег, сколько нужно, чтобы пережить без потрясений президентские и парламентские выборы, всё равно не удастся. Поэтому придется дальше душить граждан новыми повышенными тарифами и налогами. Поэтому неизбежно эмиссионное финансирование и ускорение темпов инфляции. Девальвация гривны продолжится. Ну и возрастание уровня коррупции во властных структурах почти неизбежно перед возможной потерей власти — «Хватай мешки — вокзал отходит», — добавил Суслов.

Как сообщалось, накануне минфин Украины разместил облигации внутреннего государственного займа на сумму более 10 млрд грн. В частности, размещены бумаги со сроком обращения 91 день на 1,7 млрд грн. (62,9 млн долл.) под 18% годовых, со сроком обращения 175 дней на 1 млрд грн. (37 млн долл.) под 18% годовых, со сроком обращения 329 дней на 11,8 млн грн. под 17,8% годовых и со сроком обращения 672 дня на 1,7 млн грн. под 16,8% годовых. При этом размещены ОВГЗ, номинированные в долларах, со сроком обращения 105 дней на $130,8 млн под 5,52% годовых и со сроком обращения 203 дня на $56,5 млн под 5,89% годовых.

В евро минфин разместил бумаги со сроком обращения 77 дней на €60 млн под 4,39% годовых. В 2017 году Киев привлек в государственный бюджет 32,8 млрд грн. и $1,8 млрд за счет размещения ОВГЗ.

Напомним, в июле 2018 года пенсионный фонд Украины из-за кассового разрыва задержал выплату пенсий на пять дней. ПФ был вынужден взять в долг у госказначейства.