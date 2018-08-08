Супруга премьер-министра Испании возглавит Центр Африки

Мадрид, , 15:37 — REGNUM Супруга главы правительства Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес возглавит Центр Африки, пишет газета El Mundo 8 августа.

Бегонья Гомес станет директором недавно созданного Центра Африки, работающий с неправительственными организациями, которым Гомес отдала большую часть своей профессиональной жизни. Центр Африки, зависящий от фонда Школы бизнеса Instituto de Empresa, более 10 лет реализующей проекты на черном континенте, начнет свою работу в сентябре.

Бегонья Гомес имеет высшее образование в области маркетинга, опыт преподавания в бизнес-центрах и является специалистом по фандрайзингу — привлечению финансирования для некоммерческих организаций.