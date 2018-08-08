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Команда Казахстана стала лучшей в военном конкурсе «Соколиная охота»

Политика

Команда Казахстана заняла также первое место по итогам конкурса «Эстафета»

Команда Казахстана стала лучшей в военном конкурсе «Соколиная охота»
Иллюстрация: Mil.ru
Запуск БПЛА

Астана, 8 августа 2018, 15:25 — REGNUM  Военнослужащие Казахстана заняли первое место в международных соревнованиях «Соколиная охота», которые проходили на полигоне Матыбулак на юге Казахстана, сообщает 8 августа агентство «КазТАГ» со ссылкой на Министерство обороны России.

Конкурс проходил среди расчетов беспилотных летательных аппаратов. Второе место заняли военнослужащие из России, третье — из Белоруссии. Команда Казахстана заняла также первое место по итогам конкурса «Эстафета», в ходе которого участники искали объект с помощью БПЛА.

Отметим, с 10 августа подразделения БПЛА российской военной базы в Абхазии проведут ротные тактические учения, в ходе которых выполнят наземную разведку целей условного противника.

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Военные учения
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