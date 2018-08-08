АСЕАН отмечает свой 51-й день рождения

Джакарта, , 15:20 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди выступила с речью в честь 51-ой годовщины Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Секретариате Ассоциации, в Джакарте, в среду, 8 августа, сообщает Liputan6.

Ретно Марсуди подчеркнула, что АСЕАН будет и впредь стремиться к созданию мирной и стабильной обстановки в регионе и мире.

«У АСЕАН есть много возможностей для создания мирной и стабильной атмосферы. Похоже, что, когда мы выступаем на саммите стран Восточной Азии, почти все страны поддерживают центральную роль АСЕАН», — отметила глава МИД Индонезии.

«Если центральное положение АСЕАН поддерживается и признается многими странами и нашими партнерами по диалогу, самое главное для нас теперь сохранить единство внутри самой Ассоциации», — заметила Ретно Марсуди.

Напомним, что в связи с территориальным конфликтом в Южно-Китайском море, внутри региональной организации АСЕАН нет единства. Одни страны Ассоциации выступают за сближение с США, а другие за более тесные экономические связи с КНР.

Организация способствовала преобразованию в Юго-Восточной Азии. «АСЕАН помогла преобразовать регион из враждующих стран в страны, взаимодействующие друг с другом, из бедных государств в государства, обладающие возможностями», — напомнила Ретно Марсуди.

Региональная организация АСЕАН была основана 8 августа 1967 года главами МИД пяти стран Индонезии, Малайзии, Филиппин, Сингапура и Таиланда. В дальнейшем к организации присоединились: Бруней, Вьетнам, Камбоджа, Лаос и Бирма (Мьянма).