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Случайный пуск ракеты эстонский премьер обсудил с генсеком НАТО

Политика

Эстонские власти попросили Столтенберга, чтобы НАТО очень серьезно отнеслось к этому случаю и выяснило все детали инцидента

Таллин, 8 августа 2018, 15:14 — REGNUM  Инцидент со случайным запуском боевой ракеты класса «воздух-воздух» в воздушном пространстве Эстонии премьер-министр прибалтийского государства Юри Ратас обсудил в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает 8 августа пресс-служба эстонского правительства.

«Я сказал генеральному секретарю НАТО, что это серьезное происшествие, которое по понятным причинам очень обеспокоило Эстонию. Слава богу, что, насколько известно, в результате инцидента никто не пострадал», — цитирует слова Ратаса пресс-служба.

Также сообщается, что эстонские власти попросили Столтенберга, чтобы НАТО очень серьезно отнеслось к этому случаю и выяснило все детали инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что эстонские власти после инцидента с истребителем ВВС Испании должны понимать, откуда на самом деле исходит опасность ракетного нападения.

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