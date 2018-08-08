Порошенко возглавляет антирейтинг кандидатов в президенты Украины

Киев, , 15:11 — REGNUM Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сохраняет лидерство в рейтинге кандидатов в президенты Украины. Об этом свидетельствуют обнародованные 8 августа данные социологического опроса группы «Рейтинг».

В ходе опроса о готовности отдать свой голос за Тимошенко заявили 17,7% респондентов из числа тех, кто уже определился с выбором и намерен участвовать в голосовании.

За экс-министра обороны Анатолия Гриценко готовы проголосовать 10,7% респондентов, за лидера «Оппозиционного блока» Юрия Бойко — 8,9%, за лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко — 8,5%, за действующего президента страны Петра Порошенко — 8,3%.

По 8% поддержки имеют лидер движения «Слуга народа» Владимир Зеленский и музыкант Святослав Вакарчук, ещё 5,9% готовы поддержать лидера партии «За жизнь» Вадима Рабиновича.

При этом, как показал опрос, Пётр Порошенко продолжает возглавлять антирейтинг кандидатов: ни при каких обстоятельствах не отдали бы свой голос в его поддержку 50,4% респондентов.

Напомним, выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.