Турецкий посол в РФ прокомментировал отношения между Москвой и Анкарой

Москва, , 15:00 — REGNUM Турция не собирается ограничивать себя сотрудничеством с Россией, поскольку отношения между Москвой и Анкарой не закрывают возможность сотрудничать с другими странами. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил посол Турции в РФ Хуссейн Дириоз.

«Мы заинтересованы в развитии дружественных связей со всеми странами», — подчеркнул турецкий дипломат.

Также Дириоз отметил, что сотрудничество между Москвой и Анкарой на сегодняшний день развивается во многих сферах, а политические контакты на самом высшем уровне носят весьма интенсивный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа в Сингапуре состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Основной темой для обсуждения стали отношения между двумя государствами.

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