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В ОБСЕ призвали освободить задержанных в Белоруссии журналистов

Политика

В организации выразили обеспокоенность ситуацией с сотрудниками СМИ в республике

Минск, 8 августа 2018, 14:53 — REGNUM  Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность задержанием журналистов в Белоруссии, сообщается 8 августа на сайте ОБСЕ.

«Призываю власти страны немедленно освободить всех задержанных журналистов и гарантировать, что СМИ смогут беспрепятственно продолжить свою работу», — говорится в заявлении Дезира.

Напомним, 7 августа Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела против сотрудников ряда СМИ по подозрению в неправомерном доступе к компьютерной информации, собственником которой является «БелТА».

В этот же день были задержаны сотрудники, журналисты и главный редактор TUT. BY, а также обозреватель и редактор «БелаПАН», некоторых из них после допроса отпустили. Сегодня, 8 августа, следователи продолжили задержания сотрудников СМИ.

Читайте подробнее: В Белоруссии продолжаются задержания журналистов по делу «БелТА»

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Внутренняя политика Белоруссии
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