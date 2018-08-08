В ОБСЕ призвали освободить задержанных в Белоруссии журналистов

Минск, , 14:53 — REGNUM Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность задержанием журналистов в Белоруссии, сообщается 8 августа на сайте ОБСЕ.

«Призываю власти страны немедленно освободить всех задержанных журналистов и гарантировать, что СМИ смогут беспрепятственно продолжить свою работу», — говорится в заявлении Дезира.

Напомним, 7 августа Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела против сотрудников ряда СМИ по подозрению в неправомерном доступе к компьютерной информации, собственником которой является «БелТА».

В этот же день были задержаны сотрудники, журналисты и главный редактор TUT. BY, а также обозреватель и редактор «БелаПАН», некоторых из них после допроса отпустили. Сегодня, 8 августа, следователи продолжили задержания сотрудников СМИ.

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