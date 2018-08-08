Перуанский журналист признался в эфире, что знал о покушении на Мадуро

Майами, США, , 15:02 — REGNUM Живущий в Майями перуанский журналист и писатель Хайме Байли признался, что знал о готовящемся покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает телеканал TeleSur.

В ходе своей телепередачи «Bayly» он рассказал, что присутствовал на встрече, где обсуждался план нападения на Мадуро.

«Мои источники пригласили меня, и я пошёл. Они сказали мне «в субботу мы собираемся убить Мадуро». И я ответил им «сделайте это!», — сказал Байли.

Хайме Байли добавил, что «его друзья достаточно компетентные люди» и будут пробовать еще. По его словам, власти США оказывают материально-техническую поддержку повстанческим группам в Венесуэле.

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Как сообщало ИА REGNUM, Николас Мадуро озвучил имена организаторов покушения и потребовал экстрадиции заговорщиков из Колумбии и США. Напомним, в ходе покушения на президента Венесуэлы с использованием двух дронов пострадали семеро военных.

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