ООН призвала Мьянму скорее вернуть домой беженцев

Нейпьидо, , 15:03 — REGNUM ООН призвала Мьянму приложить все усилия для скорейшего возвращения беженцев рохинджа домой, сообщает 8 августа Reuters.

Кроме того, правозащитники ООН ожидают получение полного доступа к мятежному штату Ракхайн в Мьянме, откуда бежали беженцы. Нейпьидо пока не прокомментировала данные требования.

Напомним, в августе 2017 года в Мьянме началось кровопролитное столкновение между боевиками «Армии освобождения рохинджа» и правительственными войсками, ответные действия которых привели к бегству рохинджа в соседний Бангладеш.

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