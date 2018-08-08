Среда, 8 Августа 2018 года
16:30:44 МСК

ООН призвала Мьянму скорее вернуть домой беженцев

Политика

А также предоставить доступ к штату Ракхайн, где произошел конфликт

Нейпьидо, 8 августа 2018, 15:03 — REGNUM  ООН призвала Мьянму приложить все усилия для скорейшего возвращения беженцев рохинджа домой, сообщает 8 августа Reuters.

Кроме того, правозащитники ООН ожидают получение полного доступа к мятежному штату Ракхайн в Мьянме, откуда бежали беженцы. Нейпьидо пока не прокомментировала данные требования.

Напомним, в августе 2017 года в Мьянме началось кровопролитное столкновение между боевиками «Армии освобождения рохинджа» и правительственными войсками, ответные действия которых привели к бегству рохинджа в соседний Бангладеш.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Индии сформировало позицию по вопросу рохинджа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки в Мьянме
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить