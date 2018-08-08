Правозащитная организация подала в суд на администрацию президента США

Вашингтон, , 14:47 — REGNUM На администрацию президента США Дональда Трампа подали в федеральный суд Вашингтона из-за ограничений по предоставлению статуса беженцев. Инициатором иска стала правозащитная организация «Американский союз защиты гражданских свобод» (ACLU). Об этом сообщает агентство Associated Press.

По мнению правозащитников, политика администрации президента США нарушает базовые права человека. Организация ACLU подала иск от 12 лиц, которым отказали в получении убежища.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 29 июля глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил приостановить работу правительства США из-за разногласий по поводу «миграционной политики».

По словам президента, представители демпартии США не хотят поддерживать антимиграционные инициативы администрации Трампа.

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