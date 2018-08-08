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Киев констатировал отсталость своего военно-морского флота

Политика

Промышленность Украины вошла «в самый глубокий кризис», и ее следует восстановить — так как без этого восстановление «мощи» украинского флота не достичь

Киев, 8 августа 2018, 14:46 — REGNUM  В настоящее время возможности военно-морских сил Украины по сравнению с Черноморским флотом России «весьма ограничены», но ситуацию может изменить новый подход к строительству украинских ВМС. Об этом сообщает пресс-служба украинского флота.

«Возможности военно-морского флота Украины в реакции на российскую агрессию весьма ограничены, и мы об этом знаем. Чтобы защитить интересы Украины на море, необходимо усилить наш военный флот», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что промышленность Украины вошла «в самый глубокий кризис», и ее следует восстановить — так как без этого восстановление «мощи» украинского флота не достичь.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля глава правления Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что во время воссоединения Крыма с Россией Украина потеряла основу своего флота и теперь ВМФ страны не способны решать на море сложные задачи.

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