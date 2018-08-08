Над территорией ЛНР сбит украинский разведывательный беспилотник

Луганск, , 14:45 — REGNUM Подразделения ПВО ЛНР сбили очередной беспилотник Вооружённых сил Украины, проводивший воздушную разведку над территорией республики. Об этом сообщил на брифинге 8 августа официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Украинские силовики продолжают вести разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения, чем в очередной раз нарушили Минские договорённости», — приводит его слова «Луганскинформцентр».

Как уточнил Марочко, сбитый аппарат принадлежал одному из подразделений 53-й бригады ВСУ.

Напомним, 5 августа в ЛНР также сообщали об уничтожении разведывательного беспилотника ВСУ над территорией республики. Полёты беспилотников, как и любых других воздушных аппаратов, возле линии соприкосновения в Донбассе беспилотников запрещено по условиям Минских соглашений.