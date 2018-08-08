В Афганистане спецназ спас 10 заложников из плена талибов*

Кабул, , 14:44 — REGNUM В Афганистане из плена боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождены десять человек. Спецоперацию в уезде Муса-Кала провинции Гильменд провели в ночь с 7 на 8 августа служащие спецназа. По данным пресс-службы губернатора провинции, среди заложников были шесть мирных граждан, ещё четверо — сотрудники полиции.

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В ходе операции также были арестованы двое подозреваемых в причастности к удерживанию заложников, стражами порядка обнаружены и изъяты боеприпасы и наркотики, передаёт информагентство Рajhwok.

Сами представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в свою очередь, своих заявлениях о ликвидации подпольной тюрьмы, находившейся под контролем террористической организации, умалчивают, пишет «Афганистан.Ру».

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Как сообщало ИА REGNUM, середине июля на юге провинции Гильменд в Афганистане военные освободили 54 заложника движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 32 из них — гражданские лица, 12 — полицейские, четверо — солдаты и двое — военные врачи. Ранее, в мае 2018 года, из плена исламистов были освобождены по меньшей мере 105 человек. Операцию в районе Каджаки провели силы специального назначения Афганистана.