В вопросе «спонсорства терроризма» РФ в Госдуме рассчитывают на Европу

Москва, , 14:43 — REGNUM Во время новой холодной войны США с РФ в Госдуме рассчитывают на прозрение Европы, передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа.

«Против России ведётся новая холодная война, причем гораздо более жёсткая и беспринципная, чем во времена СССР», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

В запале внутриполитической борьбы или ради установления собственной гегемонии, за океаном готовы намеренно искажать образ России, заключать в тюрьму невиновных людей, стирать с лица земли режимы и уничтожать лидеров государств, возражающих против однополярного мироустройства, говорит он.

«США — единственная держава на планете, позволяющая себе на законодательном уровне вмешиваться в дела других стран», — заявил Слуцкий, отметив, что все это «абсолютно дико и деструктивно».

«Мы рассчитываем на прозрение Европы. Евросоюз, к которому также апеллируют авторы законопроекта, не должен, как и в случае отказа от возобновления антииранских санкций, поддерживать ужесточение санкционного режима против РФ. Для этого нет абсолютно никаких оснований», — заключил Слуцкий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в США сенаторы разработали новый законопроект, который предполагает введение антироссийских санкций, среди авторов — член Республиканской партии США Линдси Грэм и три других сенатора.

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