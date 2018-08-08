На Урале депутат-банкрот Гаффнер отбился от кредиторов

Екатеринбург, , 14:41 — REGNUM Признанный банкротом депутат-единоросс свердловского Заксобрания Илья Гаффнер добился очередного успеха. 17-й апелляционный арбитражный суд подтвердил решение областного арбитража и тем самым завершил процедуру реализации его имущества.

Напомним, Гаффнер был признан банкротом в июле 2016 года. Перед этим он прославился на всю страну своим публичным советом экономить на еде. Несмотря на весь этот букет в сентябре 2016 года он снова был избран депутатом свердловского Заксобрания.

Кредитором депутата-банкрота является «Россельхозбанк». В мае 2018 года областной арбитраж прекратил процедуру реализации имущества Гаффнера. Однако банк подал апелляцию. Впрочем, апелляционный суд её не удовлетворил.

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