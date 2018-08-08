В Петербурге осудили вербовщика ИГИЛ*

Санкт-Петербург, , 14:38 — REGNUM В Петербурге осудили одного из вербовщиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство"(организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в суде. Московский окружной военный суд рассмотрел уголовное дело на базе Ленинградского окружного военного суда.

Фигурант Феруз Инаков признан виновным по части 1 статьи 205.1 УК РФ. Суд счел доказанным, что Инаков в Петербурге вербовал, склонял и всячески вовлекал в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) граждан, отдавая предпочтение, в основном, выходцам из республик Средней Азии. Впоследствии, по замыслу Инакова, завербованные должны были заниматься терроризмом. Осужденный вину не признал. Его приговорили к шести годам колонии общего режима. Впрочем, это уголовное дело не удалось связать с недавним взрывом в петербургсом метро.

«В материалах дела нет упоминания фамилии Джалилов», — замечают в суде. Акбарджона Джалилова следствие считает террористом-смертником, по вине которого прогремел взрыв в петербургской подземке в апреле 2017 года. Предполагалось, что сразу после взрыва были задержаны 10 человек по подозрению в вербовке Джалилова, однако накануне с четверых фигурантов эти обвинения были сняты, их осудили за «недоносительство» на других вербовщиков.

3 апреля 2017 года в метрополитене Петербурга между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» взорвалась самодельная бомба, в результате чего погибли 16 человек, включая террориста-смертника. Более 50 человек получили ранения и травмы.

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* организация, деятельность которой запрещена в РФ