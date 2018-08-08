Слуцкий: В США готовятся принять закон с чудовищным названием

Москва, , 14:35 — REGNUM В Госдуме осудили стремление американских сенаторов считать РФ спонсором терроризма, передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа.

В США сенаторы разработали новый законопроект, который предполагает введение антироссийских санкций, среди авторов — член Республиканской партии США Линдси Грэм и три других сенатора. СМИ сообщили о содержании нового законопроекта сенаторов США с чудовищным названием «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018», отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Можно сказать, что инициатива — явная демонстрация излюбленного приёма американского истеблишмента «хвост виляет собакой». В своём маниакальном стремлении по сдерживанию президента США Дональда Трампа законодатели Соединенных Штатов договорились до того, что, дескать, Россия является спонсором терроризма», — возмущен парламентарий.

При этом, указал депутат, со счётов абсолютно сбрасываются те факты, что именно США в результате своей преступной политики на Ближнем Востоке фактически способствовали появлению Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Это абсолютно лицемерная и тупиковая логика, переваливание «с больной головы на здоровую», — возмущен он.

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