В Аммане состоялась встреча министра Тарика Хаммури с послом Индонезии

Амман, , 14:39 — REGNUM Посол Индонезии в Иордании Энди Рахмианто встретился с новым министром промышленности и торговли страны Тариком Хаммури в Аммане, сообщает МИД Индонезии.

«Индонезия — большая страна с сильной экономикой, которая привлекает все больше внимания со стороны Иордании. Индонезия преуспела в обрабатывающей промышленности и очень богата различными природными ресурсами», — заявил новый министр промышленности и торговли Иордании.

Стороны обсудили несколько важных вопросов, включая развитие торговых, инвестиционных и туристических двусторонних отношений.

Деловой совет Индонезии и Иордании провел две встречи в Аммане в августе 2017 года и в мае 2018 года. В конце сентября 2018 года в Аммане состоится торгово-промышленная выставка Trade Expo Indonesia — 2018.

Тарик Хаммури подчеркнул, что Иордания нуждается в Индонезии для развития собственной обрабатывающей промышленности. Индонезийские деловые круги могли бы открыть свои филиалы в Иордании. Конечные продукты в дальнейшем могут идти на экспорт за границу, используя соглашения о свободной торговле, которые были подписаны между Иорданией и несколькими дружественными странами, включая Соединенные Штаты, Европейский союз, арабские государства и Канаду.

Посол Индонезии отметил позитивную тенденцию развития двусторонних отношений. В 2017 году объем двусторонней торговли достиг 293 млн долларов США, что на 14% больше, чем в 2016 году. Инвестиции Иордании в Индонезию также выросли и составляют 3 млн долларов США. В туристическом секторе количество граждан Индонезии, выезжающих в Иорданию достигло 49 тыс. туристов в 2017 году.