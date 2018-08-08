Командование ВМС ВСУ обсудило восстановление украинского флота

Одесса, Украина, , 14:26 — REGNUM Обсуждение стратегии развития ВМС ВСУ до 2035 года проходит в Одессе, сообщает 8 августа «Укринформ».

Согласно сообщению, участники обсуждения разрабатывают материалы для развития ВМС ВСУ в рамках стандартов НАТО. Одна из тем обсуждения — мифическая «российская угроза» со стороны Черного и Азовского морей. Планируется, что флот ВМС будет восстанавливаться поэтапно: сначала оборона побережья со стороны моря, потом береговая артиллерия, катера прибрежной зоны, противодесантная оборона. Утверждается, что за три года потенциал береговой обороны ВМС ВСУ превысил показатели 2013 года.

После налаживания обороны береговой зоны начнется «наращивание потенциала в ближней морской зоне».

Напомним, ранее командование ВМС Украины признало, что достичь военного паритета с Россией на Черном и Азовском морях невозможно.

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