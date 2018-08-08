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В Ираке задержан высокопоставленный боевик ИГИЛ*

Политика

ИГИЛ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Мосул, Ирак, 8 августа 2018, 14:36 — REGNUM  Вооруженные силы Ирака задержали высокопоставленного боевика ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Мосул, сообщает 8 августа Anadolu.

В западной части города террорист был окружен силами быстрого реагирования. Спецоперация проходила в рамках кампании по обеспечению безопасности и стабильности в городе.

Напомним, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади еще в декабре 2017 года заявлял о полной победе над боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако многочисленные спящие ячейки террористов периодически дают о себе знать.

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Внутренняя политика Ирака
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