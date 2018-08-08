Австрийская полиция усиливает контроль на площади Praterstern

Вена, , 15:52 — REGNUM На сегодняшний день власти Вены совместно с министерством внутренних дел озабочены проблемой поддержания порядка в районе площади Пратерштерн (Praterstern). Это связано в первую очередь с тем, что именно здесь участились случаи неправомерного поведения граждан.

Помимо этого, самими сотрудниками полиции было отмечено, что здания, в которых могли бы размещаться патрули, устарели и не отвечают современным стандартам. Уже принято решение о строительстве нового патрульного пункта, который будет располагаться недалеко от платформы отправления 1-ой линии метро, что делает сотрудничество между министерством внутренних дел, Федеральной железнодорожной компанией «Австрийские федеральные железные дороги» и венскими властями все более тесным. Так сообщает сегодня, 8 августа, австрийская газета Kronen Zeitung.

«Мы здесь, чтобы выполнить все необходимые задачи», — заявил депутат городского совета Герхард Кубик, член Социал-демократической партии Австрии. Так, например, необходимо принять ряд подготовительных мер, чтобы четко обозначить место для строительства нового полицейского участка. В то же время ведутся переговоры с представителями служебного персонала.

Под наблюдением из нового пункта будет находиться и район Нордбанфиртель (Nordbahnviertel). К сентябрю все подготовительные работы уже должны быть завершены. Если все и дальше пойдет по плану, то в 2019 году будет готов новый полицейский участок.