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В Узбекистане студент стал заместителем председателя Госкомтуризма

Политика

Кандидатуру выдвинул президент Узбекистана

Ташкент, 8 августа 2018, 14:21 — REGNUM  Студент четвертого курса международного Вестминстерского университета Саидакбархон Акбаров в Ташкенте стал и. о. заместителя председателя Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма, сообщили 8 августа в пресс-службе Госкомтуризма.

Молодой человек был выдвинут на высокопоставленную должность президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёвым во время совещания 29 июня в Алмазарском районе. В этот день Акбаров во время своего выступления дал практические предложения по развитию туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа на должность и. о. первого заместителя председателя Госкомтуризма назначен Улугбек Касимходжаев, который руководил американской инвестиционной компанией в сфере туризма и недвижимости.

Читайте ранее в этом сюжете: На должность замглавы Госкомтуризма Узбекистана назначен менеджер из США

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