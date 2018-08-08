Германия выразила надежду, что США учтут интересы ЕС в Иране

Берлин, , 13:58 — REGNUM Власти США при применении санкций в отношении Ирана должны принять во внимание интересы стран Евросоюза. Об этом заявила журналистам на брифинге заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер.

«Мы ждём от Соединённых Штатов, что они примут во внимание интересы ЕС при применении санкций (против Ирана — прим. ИА REGNUM ) «, — подчеркнула она.

Добавим, Вашингтон с 6 августа возобновил применение против Тегерана санкций, ранее остановленных в связи с «ядерной сделкой».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что его страна будет наращивать санкции против Исламской Республики Иран.

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