На территории Турции арестованы около 270 мигрантов

Анкара, 8 августа 2018, 13:58 — REGNUM Правоохранительные службы Турции арестовали по меньшей мере 270 нелегальных мигрантов, сообщает 8 августа Anadolu.
В провинции Хатай, на юге страны, было арестовано 97 мигрантов, бежавших из Сирии. В провинции Чанаккале — 64 мигранта, среди которых были женщины и дети. В провинции Эдирне был задержан 61 мигрант, остальные 45 человек — в провинции Измир.
Напомним, Турция является основным перевалочным пунктом между территорией Ближнего Востока и Евросоюзом. Беженцы пытаются проникнуть на территорию содружества спасаясь от внутренних конфликтов в своих странах.
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