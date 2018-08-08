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Ярославский областной суд не стал снимать с выборов лидера «Яблока»

Политика

Пока все попытки «ПАРНАСа» снять конкурентов провалились

Ярославский областной суд не стал снимать с выборов лидера «Яблока»
Иллюстрация: Pixabay.com
Молоток судьи

Ярославль, 8 августа 2018, 13:53 — REGNUM  Ярославский областной суд отказался снимать с выборов в областную думу председателя регионального отделения партии «Яблока» Олега Виноградова как кандидата по одномандатному округу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам кандидат.

Снять Виноградова с выборов потребовал его конкурент от «ПАРНАСа» Артем Балабаев. Ранее суд снял с выборов партийный список «Яблока» по искам «Коммунистов России» и ЛДПР, но кандидаты-одномандатники продолжили борьбу.

Пока суды не удовлетворили ни одного иска «ПАРНАСа» о снятии конкурентов. Суд отклонил иски к единороссам Василию Бобкову и Роману Слонину, а также лидеру эсеров Анатолию Грешневикову. Иск к лидеру КПРФ Александру Воробьеву был отозван.

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Выборы депутатов Ярославской областной думы — 2018
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