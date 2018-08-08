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ВМС Украины признали невозможность военного паритета с Россией

Политика

В Киеве решили создавать «небольшой, но эффективный флот»

Киев, 8 августа 2018, 13:52 — REGNUM  Командование военно-морских сил Украины осознаёт невозможность достичь военного паритета с Россией на Чёрном и Азовском морях. Об этом говорится в комментарии на официальной странице ВМС Украины в Facebook, посвящённом разработке стратегии развития украинского военного флота до 2035 года.

«Мы понимаем, что не достигнем паритета с Черноморским флотом РФ. Но этого и не нужно для того, чтобы остановить агрессию России на море», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для реализации имеющихся задач Украине «необходим небольшой, но эффективный флот». В качестве примеров таковых приводятся ВМС Норвегии, Швеции и Израиля.

«Мы строим сбалансированные ВМС, которые будут способны решать все задачи, возложенные нашим государством. На первом этапе это прибрежный флот, на втором москитный, на третьем — сбалансированный», — отмечается в комментарии.

Пополнение корабельного состава, как считают в руководстве ВМС Украины, возможно как за счёт строительства судов на территории страны, так и за счёт приобретения кораблей и катеров за рубежом.

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