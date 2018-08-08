МИД РФ предупредил о протестах в столице Туниса

Москва, , 13:54 — REGNUM Протестные акции пройдут 11 августа в столице Туниса. Находящимся в стране российским гражданам рекомендовано избегать мест массового скопления людей, говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра МИД РФ (ДСКЦ) в Twitter.

Политические протесты ожидаются на площади Баб Саадун в Тунисе, столице Тунисской Республики. Акции начнутся в 9 утра по местному времени.

Ранее российское внешнеполитческое ведомство сообщало о забастовках в международном аэропорту «Энфида-Хаммамет». С 7 по 9 августа профсоюзы выступают против нарушения прав трудящихся.

В мае рекомендации по посещению Туниса публиковал Ростуризм. Ведомство предупреждало о возможных манифестациях в столице и южных районах страны на фоне социально-экономических проблем.