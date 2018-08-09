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«Троянский конь» японского бизнеса на Курилах

Политика

Не верю! Почти по Станиславскому

«Троянский конь» японского бизнеса на Курилах
Иван Шилов © ИА REGNUM
Курилы

Токио, 9 августа 2018, 02:14 — REGNUM  Совместная хозяйственная деятельность на Курилах в понимании российских и японских политиков принимает совершенно различные целевые оттенки. Почему то, что для России рассматривалось, как возможность укрепить добрососедство, принимает в изложении японских политиков форму «троянского коня», рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Высказывание пресс-секретаря японского МИД Такэси Осуги как бы воспроизводит российскую точку зрения на вопрос о совместной хозяйственной деятельности на Курилах. И это удивительно, учитывая то, что вопрос «северных территорий», как принадлежащих Японии, закреплен Токио на законодательном уровне. Но заложенная в высказывании Осуги мысль о том, что совместную российско-японскую хозяйственную деятельность можно вести отдельно от заключения мирного договора (на японских, разумеется, условиях), может звучать и совсем по-другому.

Достаточно вспомнить, что японский бизнес на Курилах многие японские политики рассматривают как средство пропаганды и «приручения» местного населения к «хорошей японской власти». Как сказала губернатор токийской префектуры Юрико Коикэ — «Интересно, если бы, к примеру, на острове Итуруп, где украинцы составляют порядка 60% населения, состоялся референдум о присоединении к Японии, Владимир Путин признал бы его результат так же легко, как в Крыму?».

Читайте статью Японский МИД отвергает очевидное, а также другие статьи Анатолия Кошкина, посвященные российско-японским отношениям.

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