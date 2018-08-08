У столицы Киргизии появился новый мэр

Бишкек, , 13:44 — REGNUM Парламент столицы Киргизии сегодня, 8 августа, в ходе внеочередной сессии избрал Азиза Суракматова на должность мэра Бишкека, передает корреспондент ИА REGNUM.

Его кандидатуру поддержали 43 из 44 присутствовавших на заседании депутатов. Против проголосовал только один депутат. Для того, чтобы стать главой столичного муниципалитета Суракматову нужно было заполучить хотя бы 23 голоса.

Азиз Суракматов оказался единственным претендентом на пост мэра Бишкека. Его кандидатуру выдвинула коалиция большинства городского парламента. Ни оппозиция, ни премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев не стали использовать свое право на выдвижение альтернативных кандидатов.

Отметим, что в течение нескольких последних дней возле мэрии столицы Киргизии проходили митинги против того, что Суракматов является безальтернативным кандидатом на должность руководителя Бишкекского муниципалитета.

Прежнего мэра города Бишкек Албека Ибраимова уволили и арестовали 19 июля 2018 года, поскольку против него возбуждено сразу три уголовных дела по фактам коррупции, земельных махинаций, а также присвоения и растраты вверенного имущества.

Справка ИА REGNUM :

Суракматов Азиз Эмильбекович родился 22 ноября 1971 года в городе Фрунзе Киргизской ССР.

В 1994 году окончил Киргизский архитектурно-строительный институт по специальности «инженер-строитель». В 1996 году окончил Киргизский национальный университет по специальности «юрист».

С 1994 по 1995 годы — мастер производства в АО «Шоола».

С 1995 по 1996 годы — мастер производства в Бишкекском филиале ПМК «Кыргызпотребсоюз».

С 1996 по 1999 годы — инженер, архитектор, юрисконсульт в Бишкекглавархитектуре.

С 1999 по 2000 годы — директор ОсОО «Консалтингово-экспертная фирма».

С 2000 по 2002 годы — главный специалист и заведующий отделом мэрии города Бишкек.

С 2002 по 2008 годы — заместитель главного архитектора в Бишкекглавархитектуре.

В 2008 году — начальник управления госархнадзора по городу Бишкек.

С 2008 по 2010 годы — председатель Бишкекского городского парламента.

В 2010 году — депутат Бишкекского городского парламента.

С 2010 по 2015 годы — депутат парламента Киргизии.

По данным StanRadar.com, ближайшие родственники нового мэра Бишкека — сынАйдар Суракматов и сестра Гульбара Суракматоваявляются учредителями ОСО «Строительная компания «Елизавета».