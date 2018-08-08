Напавших на главреда свердловской «Областной газеты» не нашли

Екатеринбург, , 13:43 — REGNUM В Екатеринбурге продлили расследование по факту нападения на главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина. Об этом сообщает само издание со ссылкой на ответ представителей областного управления СКР.

Следствие продлили до 13 сентября. Других подробностей в СКР не раскрывают.

При этом самого Полянина не уведомили об изменении сроков. Сам он, впрочем, не уверен, что силовики кого-то смогут найти. По его мнению, к этому не было сделано никаких существенных шагов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Полянин подвергся нападению неизвестных вечером 12 апреля. Он предположил, что поводом для этого стала одна из публикаций «Областной газеты».

Ход расследования находится на контроле Генпрокуратуры России. Впрочем, пока особых подвижек нет.

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