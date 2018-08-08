Израиль отверг план ЕС по соединению палестинских территорий

Тель-Авив, , 13:54 — REGNUM Власти Израиля отклонили план Европейского союза по связыванию сектора Газа с оккупированными территориями Западного берега реки Иордан, сообщает 8 августа Anadolu.

«Я дал понять, что сектор Газа не будет связан с Иудеей и Самарией. План останется лишь на бумаге, он полностью отвергнут», — подчеркнул министр транспорта Израиля Исраэль Катц.

Напомним, план, предусмотренный Брюсселем, включал в себя строительство железных дорог, аэропорта и прочих инфраструктурных объектов, которые должны были связать палестинские территории, оккупированные еврейским государством.

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