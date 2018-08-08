Санкции США против Ирана: ЕС бросает вызов Трампу

Брюссель, , 14:04 — REGNUM В то время как Вашингтон в одностороннем порядке вновь наложил экономические санкции на Иран во вторник, 7 августа, Европейский союз (ЕС) пытается защитить свои интересы в этой исламской республике, сообщает France 24.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что «ЕС поощряет расширение торговли с Ираном». Она добавила: «Европейский союз делает все возможное, чтобы сохранить ядерное соглашение с Ираном от 2015 года и помочь иранскому народу извлечь экономические выгоды от сотрудничества».

Несмотря на эту попытку защитить европейские компании, базирующиеся в Иране, их будущее выглядит «негативным», полагает Жан-Франсуа Сезнец, профессор международных отношений университета Джона Хопкинса. «Соединенные Штаты намерены применить санкции с огромной силой, они действительно хотят положить конец иранской ядерной программе», — заявил профессор.

7 августа вступил в силу так называемый «блокирующий» закон для защиты европейских компаний, присутствующих в Иране. Сам закон был принят Брюсселем еще в 1996 году, чтобы обойти санкции США против Кубы, Ливии и Ирана, но никогда не осуществлялся. Его новая версия была одобрена министрами иностранных дел ЕС 16 июля. С принятием этого закона ни одна европейская компания не может быть привлечена к ответственности в ЕС за нарушение санкций США.