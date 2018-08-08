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Тимошенко лидирует в президентском рейтинге на Украине

Политика

Действующий президент Порошенко оказался только на пятом месте

Киев, 8 августа 2018, 13:37 — REGNUM  Первое место в опросе социологической группы «Рейтинг» заняла экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, сообщает 8 августа УНИАН.

Согласно данным соцопроса, среди кандидатов в президенты Украины Тимошенко набрала 17,7% голосов. На втором месте оказался экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, он набрал 10,7% голосов, на третьем месте с рейтингом 8,9% оказался лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко. Действующий президент Украины Петр Порошенко занял лишь пятое место — 8,3% среди опрошенных.

В опросе участвовали 2 тыс. респондентов, погрешность не более 2,2%. Опрос проводился с 20 июля по 3 августа 2018 года.

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Социологические опросы
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