Продолжается отток рабочей силы с Украины

Киев, , 13:36 — REGNUM Директор института развития экономики Украины Александр Гончаров сравнил массовый выезд украинских рабочих за границу с нашествием трудовых мигрантов в Россию. Об этом Гончаров написал 8 августа на своей странице в Фейсбуке.

«Многие посмеиваются, что трудовая миграция украинцев напоминает нашествие узбеков и таджиков в Россию. Впрочем, точной статистики нет. По разным данным, временно работают за рубежом от 3 до 6 млн украинцев. По оценкам аналитиков Центра экономической стратегии, 16% трудоспособного населения страны — трудовые мигранты», — пояснил Гончаров.

Он сообщил, что по итогам 2017 года украинские рабочие нарастили на 31% объем денежных переводов из-за рубежа на Украину.

«А если у нас всё так хорошо, то почему из страны все больше и больше людей уезжают на заработки, трудовая миграция растет просто рекордными темпами. Так, в 2016 г. сумма средств, поступивших в Украину от заробитчан, увеличилась на 8%, в 2017 г. — на 24%, а за I полугодие текущего 2018 г. — уже аж на 31%», — сообщил Гончаров.

В свою очередь лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко считает, что украинские рабочие вернутся на родину, если на Украине резко повысятся зарплаты.

«Преодоление бедности украинцев — ключ ко всему. Чтобы победить коррупцию, надо преодолеть бедность. Люди будут пытаться заработать лишнюю копейку, пока у них не будет достойной зарплаты. Чтобы развивать бизнес, надо преодолеть бедность. Ведь без покупательной способности населения предприниматель не сможет получить прибыль. Чтобы вернуть наших людей из-за границы, надо преодолеть бедность. Кто же будет работать здесь за 100 евро, когда в соседней Польше можно получать 600?» — задался вопросом Ляшко на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа глава совета национального банка Украины Богдан Данилишин отметил, что за пять месяцев 2018 года на Украину поступило 4,5 млрд долларов (на 30% больше чем за аналогичный период 2017 года) за счет частных денежных переводов.

«Объемы частных денежных переводов выросли и в Украине — до 8,4% ВВП в 2017 году (по новой методологии НБУ) и продолжают стремительно расти и в этом году (в январе-мае они на 30% превысили прошлогодний показатель и достигли 4,5 млрд долларов)», — сообщил Данилишин.

Напомним, ранее в НБУ предупреждали, что трудовая миграция может способствовать ускорению роста цен и замедлению темпов экономического роста. Трудовая миграция также препятствует росту темпов производства, больше всего — в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи, подчеркивали в Нацбанке.