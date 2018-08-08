Конституционную комиссию по Сирии могут сформировать уже к концу сентября

Дамаск, , 13:35 — REGNUM Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура намерен сформировать конституционную комиссию к концу сентября 2018 года. Об этом сообщил лидер Московской группы сирийской оппозиции Кадри Джамиль. При этом он отметил, что в ближайшее время новых консультаций сирийской оппозиции в Женеве не предвидится, пока не будет создана комиссия.

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«Сейчас продолжаются консультации между различными представителями оппозиции, — цитирует ТАСС слова Джамиля. — Проходят консультации на уровне Высшего комитета по переговорам, они проводятся раз в месяц. Мы также представили свой список делегатов в конституционный комитет».

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Как сообщало ИА REGNUM, решение о создании конституционной комиссии было принято на конгрессе национального диалога по Сирии, который проходил в Сочи 29 и 30 января. В нём приняли участие порядка 1,5 тысячи представителей всех политических, религиозных и этнических объединений Сирии, представители стран-гарантов России, Ирана и Турции. Также в переговорном процессе принял участие и спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, именно он будет заниматься формирование конституционной комиссии по Сирии. В её состав войдут 45−50 человек.

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