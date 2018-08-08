В сирийской оппозиции видят шанс на политическое решение к концу 2018 года

Москва, , 13:32 — REGNUM Глава «московской платформы» сирийской оппозиции Кадри Джамиль считает, что в ближайшие месяцы экстремисты уйдут как из оппозиции, так и из правительства Сирии, что откроет возможности для политического процесса. Об этом он заявил 8 августа на пресс-конференции в Москве.

«Я думаю, что к концу этого годы мы увидим поражение экстремистов с обеих сторон и мы достигнем политического решения», — приводит его слова РИА «Новости».

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённый конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Переговоры по мирному урегулированию проходят в Женеве и в рамках астанинского формата.

31 июля в Сочи состоялись консультации между представителями стран — гарантов переговоров (Россия, Турция и Иран) и спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, в ходе которых бола заявлено о готовность России помочь умеренной сирийской оппозиции в деле ликвидации непримиримых боевиков.

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