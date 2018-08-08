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Железняк: Намерение США признать Россию «спонсором терроризма» провоцирует

Политика

И оскорбляет

Железняк: Намерение США признать Россию «спонсором терроризма» провоцирует
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Москва, 8 августа 2018, 13:30 — REGNUM  В Госдуме резко осудили разработку в США нового законопроекта о санкциях в отношении России, передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа.

«Законопроект о новых санкциях против России с перечнем набивших оскомину штампов про вымышленную российскую угрозу, вмешательство в выборы и прочей чепухи, готовящийся в недрах Сената, является попыткой полностью парализовать возможность президента США нормально взаимодействовать с Россией», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

По его мнению, «этот «мегасанкционный» документ направлен в первую очередь на максимальное лишение главы государства самостоятельности в принятии решений на внешнеполитической арене».

"При этом намерение объявить нашу страну, которая стоит в авангарде борьбы с международным терроризмом, спонсором террористов будет выглядеть грубейшей провокацией и прямым оскорблением нашего суверенного государства», — подчеркнул он.

В США сенаторы разработали новый законопроект, который предполагает введение антироссийских санкций, среди авторов — член Республиканской партии США Линдси Грэм и три других сенатора.

Вместе с тем накануне в Госдуме и Совфеде прошли встречи с сенатором-республиканцем Рэндом Полом.

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