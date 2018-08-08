Улицы в США «не должны быть опаснее военных зон»: что предлагают власти

Чикаго, США, , 13:34 — REGNUM После антирекорда прошедших выходных, когда в Чикаго от огнестрельного оружия погибли 11 человек и еще 61 получил огнестрельные ранения, сенатор Тэмми Дакворт и конгрессмен Бобби Раш (оба представляют штат Иллинойс, где находится Чикаго) провели круглый стол, на котором призвали принять т.н. билль Блэра, сообщается на официальном сайте сенатора.

Билль назван в память о Блэре Болте, учащемся чикагской школы, который был застрелен, защищая своего друга от стрельбы, которая была открыта против пассажиров переполненного автобуса.

«Наши собственные улицы не должны быть более смертоносными, чем зоны военных действий. Когда уже с нас хватит?» — заявила сенатор.

По словам конгрессмена Раша, с него — хватит «насилия и горя, которые постоянно, вновь и вновь, случаются в школах и на улицах»:

«Настало время действия и здравых решений. Есть только одна связующая нить в эпидемии насилия с оружием в Америке: огнестрельное оружие. Убийство Блэра, как и многих молодых душ, отнятых у нас значительно раньше времени, показывает нам, какие разрушения может вызвать один человек со смертельным огнестрельным оружием и безрассудным пренебрежением к человеческой жизни. И это более чем достаточная причина для нас, чтобы провести здравые реформы, подобные тем, которые предложены в этом законопроекте».

Законопроект запрещает нелицензированное владение оружием, передачу или получение огнестрельного оружия без действительной лицензии на него, а также предписывает Генеральному прокурору Соединенных Штатов создать и вести федеральную систему учета продаж.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года в Чикаго зафиксировано не менее 1700 случаев смертей и ранений в результате перестрелок на городских улицах.