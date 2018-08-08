Global Times: Санкции против Ирана – конец эры мирных переговоров в регионе

Вашингтон, , 13:26 — REGNUM После возвращения санкций США против Ирана, вновь введенных Вашингтоном 7 августа, можно говорить о том, что время, когда ближневосточные проблемы можно было разрешать посредством мирных переговоров, ушло в прошлое, сообщает китайское издание The Global Times.

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Если прежде можно было наблюдать снижение напряженности конфликтов в регионе, в том числе между Израилем и Палестиной, арабским и персидским миром, а также шиитами и суннитами, то теперь, после прихода к власти Дональда Трампа, об этом можно забыть. В частности, он пошел на перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, вышел из ядерной сделки, чем исключил возможность переговоров с Тегераном, а также попытался не дать ЕС, КНР и России продолжать сотрудничество с исламской республикой.

С помощью этих шагов нынешней администрации было проще добиваться конкретных результатов, чем переговорами. Так, Вашингтон уже получил благодарность как Израиля, так и суннитских государств, таких как Саудовская Аравия. Более того, от введения санкций пострадали не только европейские компании, и целый ряд стран Азии, которые после заключения сделки пошли на сотрудничество с Тегераном.

На этом фоне ясно лишь одно, подчеркивает издание, ситуация на Ближнем Востоке будет становиться все острее из-за введения санкций. Если сейчас выбранная тактика является наилучшей в плане соотношения затраченных сил и полученных результатов, но Вашингтону неизбежно придется столкнуться с последствиями своей политики. Ближний Восток стал основным источником беженцев и терроризма, представляющих угрозу интересам Запада.

Китай же в этой ситуации должен продолжать взаимодействие с ЕС и Россией. Противостоя санкциям США, Пекин не может идти с Вашингтоном на конфронтацию из-за Ирана, но и дружественные связи с исламской республикой терять так же недопустимо. Достижение баланса станет дипломатической проблемой для КНР.

Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон указал на то, что Вашингтон планирует наращивать санкции против Ирана. По словам Болтона, Вашингтон не ограничится восстановлением тех санкций, которые были отменены в результате соглашения по иранской ядерной программе.

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