Полиция Израиля арестовала пять палестинцев в восточном Иерусалиме

Тель-Авив, , 13:26 — REGNUM Полиция Израиля задержала пятерых палестинцев на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 8 августа Anadolu.

«Пять человек были арестованы в своих домах во время рейда севернее Иерусалиме», — отметил глава местного комитета семей заключенных Иерусалима Амьяд Абу Асаб.

По словам правозащитника, задержанные были доставлены в полицию для допросов. Пока неясно, когда они будут выпущены на свободу.

Напомним, вооруженные силы еврейского государства регулярно проводят рейды на оккупированных территориях. В настоящее время в израильских тюрьмах находятся свыше 6 тыс. 500 палестинцев, среди которых присутствуют женщины и дети.

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