Среда, 8 Августа 2018 года
15:00:23 МСК

Полиция Израиля арестовала пять палестинцев в восточном Иерусалиме

Политика

Пока неясно, когда они будут выпущены на свободу

Тель-Авив, 8 августа 2018, 13:26 — REGNUM  Полиция Израиля задержала пятерых палестинцев на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 8 августа Anadolu.

«Пять человек были арестованы в своих домах во время рейда севернее Иерусалиме», — отметил глава местного комитета семей заключенных Иерусалима Амьяд Абу Асаб.

По словам правозащитника, задержанные были доставлены в полицию для допросов. Пока неясно, когда они будут выпущены на свободу.

Напомним, вооруженные силы еврейского государства регулярно проводят рейды на оккупированных территориях. В настоящее время в израильских тюрьмах находятся свыше 6 тыс. 500 палестинцев, среди которых присутствуют женщины и дети.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Израиля арестовали девять палестинцев

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить