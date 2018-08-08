Бывшего министра финансов Зимбабве задержали на границе с Замбией

Хараре, , 13:17 — REGNUM На границе с Замбией был задержан выступающий на стороне оппозиции бывший министр финансов Зимбабве Тендай Бити, сообщает 8 августа ZimEye.

По данным издания, Бити был задержан при попытке пересечь границу с Замбией, в настоящее время он находится под стражей. При этом за что именно был задержан экс-чиновник, не сообщается.

Напомним, ранее в Зимбабве прошли первые за долгие годы выборы, в которых не принимал участие бывший президент страны Роберт Мугабе, возглавлявший страну около 40 лет. Он был смещен со своего поста в ходе мягкого военного переворота.

В свою очередь оппозиция намерена оспорить результаты выборов, обвинив правоохранительные органы, которые подавляют акции протеста, в «безнаказанности».

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