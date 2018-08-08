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В Белоруссии продолжаются задержания журналистов по делу «БелТА»

Политика

Сотрудниками СК Белоруссии задержаны ещё по меньшей мере пять сотрудников СМИ

Минск, 8 августа 2018, 13:07 — REGNUM  Следственный комитет Белоруссии 8 августа продолжил задержания сотрудников СМИ в рамках возбуждённого ранее уголовного дела о несанкционированном доступе к информации госинформагентства «БелТА».

По сообщению «Радыё Свабода», задержаны главный редактор сайта Realt. by и трое сотрудников издания. Ресурс RFRM со ссылкой на своего корреспондента также сообщил о задержании бывшего главреда журнала «Белорусское сельское хозяйство» Алексея Жукова и его супруги Арины Семычкиной. Кроме этого, об обыске у себя дома сообщил журналист Павел Быковский.

Тем временем портал TUT. BY сообщает, что после прошедших накануне обысков в редакции издания следственные действия в настоящее время продолжаютсяв других подразделениях компании.

Как передавало ИА REGNUM , 7 августа Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ряда СМИ по подозрению в неправомерном доступе к компьютерной информации, собственником которой является «БелТА».

В тот же день были задержаны на трое суток главный редактор TUT. BY Марина Золотова, журналисты издания Анна Калтыгина и Галина Уласик, а также обозреватель «БелаПАН» Татьяна Коровенкова. Задержаны были также сотрудники TUT. BY Ульяна Бобоед и Дмитрий Бобрик и редактор «БелаПАН» Андрей Середа, после допроса их освободили.

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