Вашингтон на инициативы Москвы по разоружению вряд ли ответит

Москва, , 13:07 — REGNUM Перечень российских инициатив по разоружению и контролю за военными мероприятиями в Европе, который, по версии Politico, Путин передал Трампу в Хельсинки, скорее всего, останется без внятного ответа, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

Ранее о том, что президент РФ Владимир Путин передал президенту США Дональду Трампу в Хельсинки документ с предложениями в сфере стратегической безопасности, написала американская газета Politico. В документе, якобы, речь идет об инициативах по взаимному разоружению.

В Белом доме отказались комментировать подлинность документа, оказавшегося в распоряжении издания.

Несмотря на то, что Вашингтон за последнее время действительно получил несколько щелчков по носу, например, в сфере противоракетной обороны, в Крыму и в Сирии, Вашингтон продолжает воспринимать себя мировым гегемоном и считаться с чьим либо мнением не собирается.

На данный момент американские военные инициативы в адрес России временно нейтрализованы, но это не значит, что не последуют еще какие-нибудь.

По большому счету, США действуют по схеме уличного хулигана, наступившего вам на ногу и требующего что-нибудь за то, чтобы он свою ногу убрал. Пока эта «нога» не сломана, хулиган продолжит развлекаться привычным для себя способом.

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