Богатые и нищие: владимирские кандидаты в губернаторы померились доходами

Владимир, , 13:07 — REGNUM Самым обеспеченным кандидатом в губернаторы Владимирской области стала действующий глава региона Светлана Орлова. Данные о доходах претендентов на пост опубликовал избирком, передает 8 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы. Доход Орловой в 2017 году составил 3,3 млн рублей.

Согласно налоговым декларациям, Светлана Орлова в 2017 году получила заплату в 3,3 млн рублей. Доход ее супруга, который получает деньги от Департамента финансов Москвы, доход от вкладов и пенсию, за год составил 2,5 млн рублей.

На втором месте по размеру зарплаты оказался кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. Он заработал 1,66 млн рублей. На третьем месте — справедливоросс Сергей Бирюков (512 тыс. рублей). Он получил доход от работы в партии и от Департамента труда и соцзащиты Москвы. Его супруга заработала 170 тыс. рублей. Кандидат от партии «Патриоты России» Сергей Глумов задекларировал 265 тыс. рублей, а Иван Алтухов (Коммунистическая партия социальной справедливости) не указал источник и сумму дохода.

Напомним, выборы губернатора Владимирской области пройдут 9 сентября. Изначально на этот пост претендовали восемь человек. Позже Александр Леонтьев, который баллотировался от партии «Народ против коррупции», и Олег Павлецов («Гражданская инициатива») отказались от участия в выборах. Кандидата от КПРФ Максима Шевченко не стал регистрировать избирком, так как политик не смог пройти муниципальный фильтр.

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