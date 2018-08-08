В «Украинских железных дорогах» начали поиск «врагов»

Киев, , 13:05 — REGNUM В «Украинских железных дорогах» (УЖД) начали вычислять «врагов», заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 8 августа УНИАН.

По его словам, правительство начало выводить УЖД из кризисного состояния. Для этого в компании будут искать «врагов», которые коррупционными схемами наносят ущерб компании. Гройсман также пообещал прекратить все теневые сделки в УЖД.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что УЖД теряют от коррупции 10−15 млрд гривен ($370−560 млн). Вместе с тем, по мнению главы объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александра Каленкова, политика УЖД разрушает экономику Украины, так как действия компании резко повышают стоимость грузоперевозок — на 40−45%.

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